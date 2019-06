Baby-Flamingos für den Walter-Zoo

Vor rund zwei Wochen ist im Walter-Zoo das erste Flamingoküken dieses Jahres geschlüpft und eine Woche später folgte ein zweites. Das schreibt der Zoo in einer Medienmitteilung. In der Flamingo-Gruppe werden derzeit noch weitere Eier bebrütet. Mit etwas Glück folgen in den nächsten Tagen noch weitere Jungtiere.

Nachdem im letzten Jahr zum ersten Mal in der Geschichte des Walter-Zoos drei Flamingos grossgezogen wurden, sind weitere Flamingos geschlüpft. «Wir sind sehr erfreut darüber, denn es ist nicht selbstverständlich. Das zeigt, dass die Bedingungen in der Flamingoanlage herausragend sind und sich die Vögel wohlfühlen», sagt Karin Federer, Direktorin des Walter-Zoos.

Von Grau zu Rosa in bis zu sieben Jahren

Zwischen 28 und 30 Tage bebrüten die Flamingos pärchenweise je ein Ei. Das Junge bleibt die ersten Tage im Nest und wird von Vater und Mutter umsorgt. Der Nachwuchs hat äusserlich anfangs wenig mit seinen Eltern gemeinsam: grauer Flaum, kurze Beine, gerader Schnabel. Bis die Federn und vor allem die Beine komplett rosa sind, dauert es bis zu sieben Jahre.

(mwa)