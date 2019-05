Junglenker (18) hatte seinen Tesla nicht im Griff

Kurz vor Mitternacht ist es am Samstag in Chur auf der Giacomettistrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Während der 18-jährige Lenker zur Tittwiesenstrasse fuhr, verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto und schleuderte in einer Linkskurve auf das rechte Trottoir. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, kam er schliesslich auf der rechten Seite der Tittwiesenstrasse zum Stillstand.

Der Lenker und die drei Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

(mwa)