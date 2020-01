Junglenker landet auf parkierten Autos

Der 21-Jährige fuhr am Samstag kurz nach 3.30 Uhr mit seinem Auto von Flawil Richtung Underrindal. In einer Linkskurve geriet er mit seinem Auto rechts von der Strasse ab und prallte in zwei Findlinge. Dadurch wurde das Auto des 21-jährigen Mannes auf die dahinter parkierten Autos katapultiert und blieb dort auf den Autos stehen, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Der Fahrer konnte sein Auto unverletzt verlassen. Er wurde als nicht fahrfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verfügte eine Blut- und Urinprobe. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

(mig)