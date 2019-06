Kajakfahrer (55) ertrinkt im Rhein

Der 55-jährige Deutsche war am frühen Nachmittag gemeinsam mit seinem Kollegen in Fuorns in den Rhein gestiegen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, paddelte jeder mit seinem eigenen Kajak flussabwärts. Der vorausfahrende Sportler wartete im Kehrwasser bei der Örtlichkeit Pardé auf seinen Kollegen.

Als dieser nicht eintraf, kletterte er über die Felsstufen zurück und fand diesen ohne Kajak regungslos im Fluss treibend. Trotz sofortiger Reanimation durch den Kollegen, einer dazugefahrenen Kajak-Gruppe und den Regaarzt verstarb der Mann vor Ort.

(rab)