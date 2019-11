Der Bodensee könnte bald deine Heizung ersetzen

Der Bodensee, der Walensee und der Zürichsee speichern enorme Energiemengen. Der Kanton St. Gallen will nun zusammen mit den Gemeinden Projekte zur Wärmegewinnung aus Seewasser vorantreiben, um die CO2-Emissionen der Gebäude weiter zu senken. Die grossen Seen im Kanton sind eine grosse, bisher wenig genutzte Energiequelle, wie die St. Galler Staatskanzlei am Donnerstag schrieb. Beim Boden- und Walensee übersteige das Potenzial zur Wärmenutzung den Bedarf der seenahen Gemeinden bei weitem. Die notwendige Technik sei seit Jahrzehnten erprobt. Sie bewähre sich bei der Nutzung von Erd- und Grundwasserwärme oder bei Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Und so funktionierts: Die Wärme wird den Seen mittels Wärmepumpen entzogen, worauf die Energie über thermische Netze in Quartiere und Areale verteilt werden kann. Wärmetauscher entziehen dem Wasser in 20 Meter Seetiefe die Energie. Später wird das abgekühlte Wasser wieder in den See zurückgeleitet. Zudem lässt sich die Energie auch zur Kühlung nutzen. Dabei entsteht Abwärme, mit der andere Gebäude geheizt werden können.

Seegemeinden könnten mit Seewasser geheizt werden

Am Schweizer Bodenseeufer sind bereits 16 Anlagen in Betrieb, wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt. Diese erzeugen einem Wärmeumsatz von 34 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr. Doch das Potenzial wäre um ein Vielfaches grösser: Aufgrund von Modellrechnungen liege laut Mitteilung vom Kanton Thurgau das nutzbare Potenzial für die Schweizer Seite des Bodensees bei 2800 GWh Wärmenutzung und 1400 GWh Kältenutzung pro Jahr.

«Der Wärmebedarf aller Gemeinden mit Seeanstoss in den Kantonen St. Gallen und Thurgau bewegt sich in der Grössenordnung von 1200 GWh pro Jahr», heisst es in der Mitteilung weiter. Für seenahe Gemeinden besteht also grosses Potenzial. Sie könnten ihren Wärmebedarf mit thermischer Seewassernutzung decken.

Die Kantonsschule in Romanshorn TG nutzt seit 30 Jahren mit einer Wärmepumpe die Energie aus dem Bodensee und kann damit ihre Räume heizen. Auch über 150 Wohnungen in der Nähe werden mit Seewasser erwärmt. Dadurch benötigen sie keine Öl- oder Gasheizungen.





