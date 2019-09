Das sind die skurrilsten Einsätze der Polizei

Schon rund 2700 Follower zählt der offizielle Instagram-Account der Kantonspolizei St. Gallen. Seit rund drei Monaten teilt die Kommunikationsabteilung dort skurrile Alltagsgeschichten der Polizisten, leistet Präventionsarbeit und bietet den Followern Einblicke hinter die Kulissen. Den Verantwortlichen macht die neue Aufgabe Spass: «Beim Vorbereiten der Beiträge gibt es im Büro immer wieder etwas zu lachen», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Neben den nützlichen Tipps, will die Kapo mit dem Instagram-Account zeigen, dass Polizisten ganz normale Menschen sind. Schneider: «Man glaubt es kaum, auch wir haben Humor.» Die Beiträge sollen einen Kontrast zu den sonst sehr formellen Polizeimeldungen auf Twitter und Facebook bilden.

Umfrage Was halten Sie vom Instagram-Auftritt der Kapo St. Gallen? Es sind spannende Einblicke.

Lassen wir den Polizisten diese Abwechslung in ihrem Alltag.

Die Polizei sollte sich auf Anderes konzentrieren.

Das Konzept des Polizei-Accounts ist durchdacht. Unter dem Hashtag #unglaublich veröffentlichen die Angestellten jeden Dienstag eine lustige Geschichte aus dem Alltag der Polizisten. «Das sind Storys, die selbst uns noch erstaunen», so Schneider. Ein Beispiel: «Eine verängstigte Anruferin nahm komische Geräusche in ihrem Garten wahr und verständigte uns, weil sie sich nicht traute, nachzuschauen. Unsere Kollegen fanden vor Ort ein Igelpaar, das sich an diesem schönen Sommerabend (erstaunlich lautstark) vergnügte», steht in einem der Instagram-Beiträge.

Fokuswochen und Throwback-Sonntage

Am Samstag und am Sonntag geht es unter dem Hashtag #schlauWau und #eswareinmal lehrreich weiter. Ein Polizeihund mit Sonnenbrille warnt die Follower präventiv vor Alltagsgefahren: «Alkohol + Velo = schlechte Idee», heisst es beispielsweise in der Rubrik #schlauWau.

#eswareinmal bietet den Lesern einen wöchentlichen Rückblick auf die Polizeieinsätze von vor bis zu 100 Jahren. Schwarz-weiss-Bilder von Unfällen und Verkehrskontrollen ergänzen den Feed des Polizei-Accounts.

Auch setzt die Kapo wöchentlich über mehrere Beiträge einen Fokus auf eine spezifische Tätigkeit der Polizei. Was macht ein Polizeitaucher? Wie sieht die Ausbildung zum fliegenden Einsatzleiter aus? «Der Account soll die jungen Leute ansprechen», so Schneider. Vielleicht könne man so in einigen Personen das Interesse an einer Ausbildung bei der Polizei wecken.

Enormer Zuwachs an Followern

Der Instagram-Auftritt sei erst ein Testbetrieb. Das Interesse ist aber gross: «Wir haben einen enormen Zuwachs an Followern.» Die Chancen stehen also gut, dass auch in Zukunft, weitere witzige, skurrile und lehrreiche Instagram-Posts folgen.

(mwa)