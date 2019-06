Hochwasser-Touristen halten Verkehr auf

«Die alte Brücke in Diepoldsau umfährt man derzeit am besten», empfahl eine Userin am Mittwochabend auf Facebook. «Hat einen halben Stau und man kann die Brücke kaum passieren vor lauter Schaulustigen.» Grund dafür: Der Rhein war zuvor wegen Hochwasser auf beiden Seiten über die inneren Dämme getreten und in die Vorländer gelangt, also quasi auf drei Spuren Richtung Bodensee geflossen.

Das Hochwasserereignis zog zahlreiche Schaulustige an. Auf Drohnenbildern ist zu sehen, wie sie auf die Wassermassen gaffen. Auf den beiden Brücken in Diepoldsau SG sowie der Zollbrücke in Au SG kam es zu stockendem Kolonnenverkehr. Zum einen, weil bei der alten Brücke in Diepoldsau die Platzverhältnisse sehr eng sind und Fussgänger sowie Velofahrer Platz beanspruchten, zum anderen, weil Autofahrer langsam fuhren, um den hochgehenden Rhein anzuschauen. Auf der Zollbrücke in Au SG beobachtete ein Leser-Reporter, wie Beifahrer die Autos verliessen, um von der Brücke aus Bilder mit ihren Smartphones zu machen.



Video mit Material von Leser-Reportern

Auch Mitarbeiter des Rheinunternehmens, das für Unterhalt der Dämme und Hochwasserschutz am Rhein zuständig ist, beobachteten Mehrverkehr. So seien einige Autofahrer mehrmals langsam über Brücken gefahren. Dass bei Grossereignissen wie Hochwasser viele Personen zum Rhein kommen sei normal. «Wir müssen dann jeweils dafür sorgen, dass die Zufahrt zu unserem Werkhof frei bleibt und nicht zugeparkt wird», sagt Rheinbauleiter Daniel Dietsche. Unvergessen bleibe der Menschenauflauf, als sich im Sommer 2014 bei Chur eine 40 Tonnen schwere Bauplattform im Rhein löste und ungesichert den Rhein Richtung Bodensee trieb. Damals seien sogar Autos aus Konstanz am Rheinufer gesichtet worden.

Katastrophentouristen wie Gaffer

Gaffer auf Autobahnen, die zu stockendem Verkehr oder gar Stau führen, können bestraft werden. Doch wie sieht es bei Katastrophentouristen aus?

«Das geht in den selben Bereich», sagt Bertrand Hug, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Es sei gefährlich, wenn man sich ablenken lasse. «Es gilt klar: Augen auf den Verkehr, nicht auf ein Ereignis.» Wie hoch eine Busse ausfallen würde, kann Hug nicht sagen, da dafür keine Ordnungsbussen, sondern Verzeigungen bei der Staatsanwaltschaft vorgesehen sind. Am Mittwoch kam es zu keinen Verzeigungen. Man handle in solchen Fällen mit Augenmass.

Als Beifahrer auf der Brücke auszusteigen sei nicht verboten, da es sich um eine Hauptstrasse und nicht um eine Autobahn handle. Doch grundsätzlich gelte es zu überlegen, wie sinnvoll das sei und die Gefahren gut abzuschätzen.

Würste und Campingstühle

Nicht alle Kommentatoren auf Facebook stören sich ob den Schaulustigen. «Sollen die Leute doch schauen, das sieht man nicht alle Tage», schreibt eine Rheintalerin. Ein anderer meint, es wäre doch toll, wenn man einen Grill aufstellen würde, um Würste zu braten. Dann würde er selbst schauen gehen und gleich den Campingstuhl mitnehmen.



Drohnenvideo alte Rheinbrücke Diepolsau SG. Video: Leser-Reporter

(jeb)