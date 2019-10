Keime an Schule sorgen für eitrige Pusteln

Bisher ist unklar, wo und weshalb sich Schüler und Lehrkräfte mit dem Bakterium angesteckt haben. Die Suche läuft bereits seit einigen Monaten – bisher ergebnislos. Die

Infektionen könnten bei einer Immunschwäche zu Komplikationen führen, heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Donnerstag.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Ostschweizer Kinderspital

mehrere Schüler mit Hautinfektionen – eitrige

Pusteln – behandelt. Eine Analyse zeigte, dass es sich beim Erreger um das MRSA-Bakterium handelt. Fachleute haben seither per Hautabstrich entnommene Bakterien untersucht. Die Resultate belegen, dass die einzelnen Krankheitsfälle zusammenhängen.

Bisher 27 Fälle

Dieses Bakterium verbreite sich meist an Orten, an denen sich viele Menschen gleichzeitig aufhalten. Seit Beginn der Beobachtungszeit sind bei 25 Schülern sowie bei zwei Lehrpersonen Infektionen festgestellt worden.

Als erste Massnahme wurde die Händehygiene in den Schulhäusern und Kindergärten Engelwies intensiviert. Trotz dieser Weisung und der Behandlung bereits erkrankter Personen sind in den letzten Wochen weitere einzelne Fälle von MRSA-Infektionen aufgetreten. Deshalb werden nun alle Schülerinnen und Schülern sowie die Lehrerkräfte untersucht. Die Aktion dauert zwei Tage und beginnt am 25. November.

Dabei begutachten Ärzte die Haut der Personen, nehmen Abstriche aus Infektionsherden und von der Haut und führen eine Befragung nach möglichen Übertragungsorten durch. Bei einer Bestätigung der Infektion werden die betroffenen Personen mit Antibiotika behandelt. «Eine weitere Ausbreitung der Infektion wird somit verhindert», schreibt der Kanton.

MRSA-Infektion

Das Hautbakterium Staphylococcus aureus ist bei rund 30 Prozent aller Menschen Teil der normalen Hautflora und kommt auch in der Nase oder im Rachen vor. Meistens ist es empfindlich auf gängige Antibiotika. Die multiresistente Form MRSA kam in den letzten drei Jahren bei rund 6 Prozent der Bevölkerung in der Ostschweiz vor. MRSA sind nicht aggressiver als «normale» Staphylokokken: Der Unterschied liegt in ihrer teilweisen Antibiotikaresistenz, was die Behandlung erschwert. Die Behandlung von Infektionen erfolgt deshalb mit ausgewählten Antibiotika. Wie alle Staphylokokken werden auch die MRSA meistens durch direkten Hautkontakt, über Hände oder gemeinsam benutzte Gegenstände wie beispielsweise Handtücher übertragen.

