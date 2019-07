Anzeige nach Kündigungswelle an Sek

Das Resultat: An der Volksschule Wigoltingen gebe es keine schwerwiegenden Missstände. Zu diesem Schluss kommt eine aufsichtsrechtliche Untersuchung des Thurgauer Erziehungsdepartements.

Die Einführung eines neuen Sekundarschulmodells hatte zu einer Kündigungswelle geführt. Eine lokale Interessengruppe hatte im Mai beim Kanton eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht, nachdem sieben von zwölf Oberstufenlehrpersonen in Wigoltingen gekündigt hatten.

Weinende Schüler

Auf die Nachricht, dass Lehrer im nächsten Schuljahr nicht mehr in Wigoltingen unterrichten werden, brachen einige Schüler in Tränen aus. Die Lehrer selber nahmen nie zum Konflikt Stellung. Es heisst, ihnen sei ein Maulkorb verpasst worden.

Ausschlaggebend für den Konflikt sei das neue Wigoltinger Sekundarschulmodell gewesen, teilte am Freitag die Thurgauer Staatskanzlei mit. Zudem ist bekannt, dass sich diverse Lehrkräfte mit Schulleiter Mirko Spada überworfen hatten. Sie forderten Ende März die Schulbehörden mündlich auf, den Schulleitungen in Wigoltingen zu künden. Das geht aus der Beantwortung der Anzeige des Departements für Erziehung und Kultur (DEK) hervor.

500 Seiten Unterlagen eingegangen

Eine Woche später hiess es in einer Medienmitteilung der Schule vom 4. April 2019, dass «Lehrpersonen, die nicht bereit sind,

Veränderungen aktiv mitzugestalten, noch bis zum 30. April 2019

Zeit haben, zu kündigen». Dieser Aufforderung kamen darauf fünf Lehrpersonen nach. In der Folge kam es zu einer Aufsichtsbeschwerde an das DEK, eingereicht von zwei Elternteilen. Später wurde die Beschwerde aus formalen Gründen in eine Anzeige umgewandelt. Darauf wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Diese basiere auf den Rückmeldungen von Schulbehörde, Schulleitung, Lehrern und Eltern. Der Kanton hatte die Betroffenen vor einem Monat dazu aufgerufen, Stellungnahmen zum Fall einzureichen. Daraufhin seien über 500 Seiten Unterlagen von Schulbehörde, Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrern und von knapp 30 Eltern eingegangen.

Lehrer und Eltern einbeziehen

Schlussendlich kam das Erziehungsdepartement zum Ergebnis, dass keine gravierenden Missstände aufgedeckt werden konnten. Somit verzichte das DEK auf Weisungen oder Ersatzanordnungen an die Schulbehörde.

Ein Persilschein für die Schule ist das jedoch nicht. Das Erziehungsdepartement richtet mehrere Empfehlungen an die Schulführung, wie es im Communiqué heisst. So brauche es für die Einführung des neuen Sekundarschulmodells einen realistischen Zeitraum und einen gebührenden Einbezug von Lehrpersonen und Eltern. Dazu gehöre ein Informations- und Kommunikationskonzept, das Vertrauen auf dem Weg zum neuen Modell schaffe.

(jeb/sda)