Kind mit Trottinett nach Kollision mit Auto verletzt

Am Donnerstagmittag ist es in Chur auf der Barblanstrasse zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen. Die Siebenjährige fuhr mit ihrem Trottinett auf dem Trottoir der Barblanstrasse aufwärts in Richtung Giacomettistrasse. Kurz vor der Einmündung Giacomettistrasse beabsichtigte sie die

Barblanstrasse zu überqueren.

Wie die Stadtpolizei Chur am Donnerstag mitteilte, kollidierte sie dabei mit dem Auto, welches auf der Barblanstrasse in gleiche Richtung fuhr. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

(mon)