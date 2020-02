Kind muss nach Unfall ins Spital gebracht werden

Ein 37-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Wängi TG unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Juchstrasse übersah er das entgegenkommende Auto eines 22-Jährigen, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Durch die seitliche Frontalkollision wurden im Auto des 37-Jährigen zwei Frauen mittelschwer und ein kleines Kind leicht verletzt. Die drei Personen mussten durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.



An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt mehreren zehntausend Franken. Während der Unfallaufnahme und dem Abtransport der Fahrzeuge blieb die Strasse bis kurz vor 21 Uhr gesperrt.

Im Einsatz standen rund 10 Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau sowie die Feuerwehren Frauenfeld und Matzingen, welche die Bergungsarbeiten unterstützten und den Verkehr umleiteten.

