Kind sperrt Mama aus, Polizei schlägt Scheibe ein

«Solche Einsätze sind eher selten», meint Daniel Meili von der Kantonspolizei Thurgau: Die Polizei musste in eine kleine Ortschaft im Hinterthurgau ausrücken. «Eine Frau trat kurz auf den Balkon einer Wohnung im 1. Stock, als die unglückliche Verkettung von Ereignissen ihren Lauf nahm», heisst es in der Mitteilung.



Hinter ihr ging nämlich ihre kleine Tochter zur Schiebetür des Balkons und schloss diese. Von aussen liess sich die Tür nicht mehr öffnen. «Und zu allem Überfluss hatte das Kind auch noch die Finger in der Tür eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien», sagt Meili.

Küchenfenster zertrümmert

Nachbarn hörten das Rufen der Mutter und alarmierten die Polizei. Als die Patrouille vor Ort eintraf, wurde schnell klar, dass es wegen den Schmerzen des Kindes nicht mehr möglich war, auf den Schlüsseldienst zu warten. «Weil die Wohnungstür abgeschlossen war, schnappte sich einer der Polizisten eine Leiter, zertrümmerte das Küchenfenster und drang in die Wohnung ein», so der Polizeisprecher. Es sei die schnellste und sicherste Lösung gewesen.



Nachdem Mutter und Kind befreit waren, stellte sich heraus, dass die eingeklemmten Finger keinen grossen Schaden genommen hatten. Meili meint weiter: «So halfen die Polizisten noch beim Beseitigen der Glasscherben und machten sich auf zum nächsten Einsatz.»



(mig)