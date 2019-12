Kleinflugzeug in Arosa abgestürzt

Bei Arosa ist am Sonntagmittag ein Kleinflugzeug in Not geraten, wie ein Leser-Reporter meldet. Die Rega sei vor Ort. «Es hat ziemlich gestäubt», berichtet der Leser.



Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt einen Einsatz. Man habe die Meldung erhalten, dass ein Kleinflugzeug Probleme habe, erklärt Sprecher Markus Walser. Zwei Insassen des Flugzeugs wurden beim Absturz verletzt und werden von den Rettungskräften betreut. Der Einsatz ist noch im Gang.

Ein Leser bekam den Absturz mit: «Der Pilot hat versucht, notzulanden. Er war aber zu tief, deshalb stürzte das Flugzeug mit der Nase voran in den Schnee.» Sofort seien Rettungskräfte auf Schneetöffs herbei geeilt. Auch er habe seine Hilfe angeboten. Der Leser, der in Arosa Ferien macht, ist selbst Pilot. «Es war kein starker Aufprall, lediglich die Nase des Flugzeugs ist eingedrückt, der Pilot hat das beste versucht», so sein Fazit.

