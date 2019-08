Kletterin (28) rutscht aus und stürzt in den Tod

Eine Deutsche Vierergruppe war am Sonntagmorgen unangeseilt in Samedan unterwegs von der Chamanna Tschierva zum Piz Roseg (3'937 m.ü.M.). Die Kletterer wählten die übliche Route über den sogenannten Eselsgrat, wie es am Sonntag in einer Meldung der Kantonspolizei Graubünden heisst.

An einer Kletterstelle rutschte die 28-jährige Alpinisten plötzlich aus und stürzte ungefähr 100 Meter eine Felswand hinunter. Sie wurde dabei derart schwer verletzt, dass sie auf der Unfallstelle verstarb.

Durch die Rega-Crew und zwei Rettungsspezialisten des SAC Bernina wurde die Verunglückte geborgen und ins Tal geflogen. Zur Betreuung der Bergkameraden wurde das Care-Team Grischun aufgeboten. Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genaue Unfallursache.

(taw)