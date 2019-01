Restaurant zahlt 600 Fr Belohnung für Koch

«Kennst du jemanden, der zu unserem Stellenangebot passt? Ist deine Vermittlung erfolgreich, bekommst du bei Stellenantritt einen 100-Franken-Gutschein für das Restaurant und nach erfolgreicher Probezeit 500 Franken in bar»: Mit dieser Ausschreibung sucht das Restaurant des Wasserschlosses Hagenwil TG nach einem Jungkoch. Der Beitrag wurde bis Mittwoch bereits über 100-mal geteilt.

Wie kommt man auf die Idee, Kopfgeld auf einen Mitarbeiter auszusetzen? «Durch die Personalvermittlung», erzählt Andi Angehrn, Gastgeber auf Wasserschloss Hagenwil. Dort sei es nämlich gang und gäbe, dass bei erfolgreicher Vermittlung eine sogenannte Vermittlungsgebühr fällig wird. «Ausserdem ist mir eine gute Empfehlung auch etwas wert», so Angehrn.

Angeschlagenes Berufsbild

Für den Gastgeber hatte sich das Belohnungssystem schon einmal ausgezahlt: «Ich habe das Ganze vor zwei Jahren einmal gemacht und damals gingen über 20 Bewerbungen ein, von denen fünf auch wirklich top waren.» Man habe damals diesen Weg beschritten, weil man auf die klassische Tour mit Stellenausschreibung und Inseraten zu wenig Bewerbungen erhalten habe. Nun hofft der 40-Jährige auf einen neuerlichen Erfolg. Zwar seien nach einer Woche erst fünf Bewerbungen eingegangen, aber «so etwas braucht eben seine Zeit».

Zu einem gewissen Teil sei auch das Berufsbild des Kochs Grund für die harzige Personalsuche, findet Angehrn. «In diesem Beruf hat man natürlich andere Arbeitszeiten als zum Beispiel im Büro, da die Konsumwünsche der Gesellschaft andere sind.» Viele Menschen würden die positiven Seiten der speziellen Arbeitszeiten nicht wahrnehmen.

Sterben Vermittlungsberufe aus?

Doch was, wenn Angehrns Vorgehen Schule macht? Wird der Personalvermittler dadurch überflüssig. «Nein», findet Oliver Klinghofer, Standortleiter bei der KMU Personal AG in St.Gallen. Zwar stelle man sich als Immobilienmakler, Autohändler oder Personalvermittler schon ab und an die Frage, ob es den Beruf noch brauche, aber die Antwort sei ein «definitives Ja». Vor allem wegen einem klassischen Szenario: «Es gibt viele Firmen, die eine Stelle nicht ausschreiben wollen, da diese aktuell noch besetzt ist. In solchen Fällen kommen wir dann ins Spiel», so der Personalvermittler.

Aber auch Klinghofer kennt mehrere Firmen, die entweder über interne Empfehlungen oder auch über Social Media rekrutieren. «Selbst wir bei der KMU handhaben das so», erzählt der Standortleiter. So stelle man man aufgrund einer guten internen Empfehlung auch bei den Personalvermittlern eine Provision aus. «Manchmal passt es vom Papier her perfekt, aber menschlich eben nicht», erklärt Klinghofer. Daher setze man vermehrt auf Empfehlungen und Erfahrungen.

(juu)