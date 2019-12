Mal soll die Polizei büssen, dann wieder nicht

In Wil erhielt eine Familie an Heiligabend eine Parkbusse, da sie vergessen hatten, die Parkgebühren zu bezahlen. Sie regte sich auf Facebook darüber auf, weil sie zu dieser Zeit im Gottesdienst sass und meinte, die Ordnungshüter könnten an Weihnachten auch einmal ein Auge zudrücken.

Das Gegenteil erlebte eine Falschparkiererin in Ilanz/Glion: Anstelle einer Busse erhielt sie einen Weihnachtsgruss von der Polizei mit dem Hinweis, eine Übertretung begangen zu haben. Aufgrund von Weihnachten gebe es lediglich eine Ermahnung. Bei der Frage, ob an Heiligabend Ausnahmen bei der Ausstellung von Parkbussen gemacht werden sollten, gehen die Meinungen auseinander.

Unterschiedliche Meinungen

An der Umfrage zur Wiler Parkbusse nahmen rund 9600 Leser von 20 Minuten teil. 75 Prozent waren der Meinung, dass man für Gesetzeswidrigkeiten immer eine Busse bekommen sollte. Währenddessen fanden 23 Prozent eine Ausnahme an Weihnachten in Ordnung.

Anders sah es bei der Umfrage zu der Ermahnung von Ilanz/Glion aus. An dieser Umfrage beteiligten sich fast 3000 Leser. Dabei fanden 76 Prozent der Befragten die Aktion toll. Lediglich 15 Prozent finden, Parksünder sollten immer bestraft werden.

Kritik an Falschparkierer

Auch in den jeweiligen Kommentarfeldern gehen die Meinungen weit auseinander. So findet Olaf Mbabu: «Nur weil Heiligabend ist, darf man nicht einfach parkieren, wie man will». Susa findet sogar, sie möchte lieber nicht auf die Strasse, wenn an Weihnachten die Verkehrsgesetze nicht gelten. G. Ott meint: «Wer Auto fährt, sollte auch eine Parkuhr bedienen können...».

Alex schreibt wohl sarkastisch: «Ja, am 24.12. sollte man keine Bussen verteilen, am 25.12. auch nicht, an Ostern finde ich es auch ungerecht und am 01.08. sowieso und auch am Geburtstag ist es nicht schön und am Hochzeitstag auch nicht und... und...»

ZH hingegen kritisiert das Verhalten der Bussenverteiler. Er findet, die Polizisten würden wissen, dass viele Leute an Weihnachten in die Kirche gehen. Aus diesem Grund würden Parkplatzkontrollen durchgeführt werden.

Ermahnungen statt Busse

D. K. findet es gut, an Weihnachten mal ein Auge zuzudrücken: «Finde ich gut und sehr sympathisch. Sollte aber wirklich nur als Ausnahme betrachtet werden». A. D. schliesst sich dieser Meinung zur Aktion an: «Ein grosses Lob an die Polizei!».

Heinz findet, dass die Polizei in Ilanz/Glion bewiesen hat, dass es auch anders geht: «Kompliment an diese Polizei». Und Leserin Elisa hat schon Ähnliches erlebt: «Habe dieses Jahr im Advent auch so ein schönes Erlebnis gehabt. Hat meine ganze Woche verschönert».

