Diese Schildkröte fiel plötzlich vom Himmel

«Ich dachte erst, es wäre ein Stück Brot, das die Krähe in den Garten meiner Nachbarn fallen liess», sagt Leser-Reporterin Esther Frei. Sie und ihre Nachbarin hätten dann sofort nachgeschaut und ziemlich überrascht eine kleine Schildkröte vorgefunden. Passiert ist es am 28. April in Marbach SG. «Sie ist auf dem Rücken gelandet», so Frei. Die Schildkröte habe den Sturz aber unverletzt überstanden. Das Tier sei etwa 15 Zentimeter gross und ziemlich schwer. Es sei ihr ein Rätsel, wie die Krähe es überhaupt tragen konnte. Zuvor hätte sie nie gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist.

Frecher Vogel

Die Krähe hat laut der 62-Jährigen ganz in der Nähe, wo sie die Schildkröte fallen liess, ein Nest. Vermutlich habe sie mit der Schildkröte die Jungen füttern wollen. Die Krähe sei ihr schon zuvor aufgefallen. «Das Tier ist unfassbar frech. Es hat auch schon Fische aus dem Teich des Nachbarn stibitzt. So ein Spitzbub», sagt Frei.

Sie ist froh, konnte sie die Schildkröte retten. «Vielleicht war es ihr Glück, dass sie so schwer war. Deshalb hat sie der Vogel fallen lassen.»

So kurios der Vorfall klingt, ist er offenbar kein Einzelfall. In diversen Schildkröten-Foren wird über ähnliche Vorfälle berichtet. Es wird deshalb geraten, eine Abdeckung gegen Fressfeinde einzurichten, etwa in Form von Hasendraht oder eines Netzes.

Besitzer gesucht

Inzwischen ist die kleine Schildkröte, die vom Himmel fiel, bei einem befreundeten Paar von Frei, das selbst auch Schildkröten hat. Dort ist sie vorerst sicher. Allerdings würde Frei das Tier gerne ihrem Besitzer zurückgeben.

Ist das Ihre Schildkröte? Melden Sie sich unter: redaktion.sg@20minuten.ch. Die Meldungen werden dann weitergeleitet.

