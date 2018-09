«Das ist die erste Wireless-Tanksäule der Welt»

«Darf ich vorstellen? Die erste Wireless-Tankstelle der Welt»: So beschreibt Yagmur Tarhan auf Facebook eine Zapfsäule in Kreuzlingen. Der Geschäftsführer einer Brokerfirma wollte am Sonntagabend bei Socar Bleifrei tanken, als er plötzlich stutzte: «Der Schlauch lag auf dem Boden und die Zapfpistole lose in der Halterung», so Tarhan.

Anthony Welbergen, Mediensprecher des Tankstellenbetreibers Socar, bestätigt den Vorfall: «Es passiert immer wieder einmal, dass Kunden abgelenkt werden und losfahren, obwohl die Zapfpistole noch im Tankstutzen steckt.» Die Reparatur sei bereits in die Wege geleitet.

Welbergen betont, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden habe. «Zwischen dem Schlauch und der Zapfpistole gibt es eine Sollbruchstelle. Der Treibstofffluss wird dank dieser sofort blockiert.»

(juu)