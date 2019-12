Skifahrer stehen lange Schlangen für Tickets an

Für den Schneeplausch musste man sich gedulden: Seit mehreren Tagen streikt der Onlineverkauf von Skitickets bei den Bergbahnen Flims-Laax-Falera. Wer noch kein Skiticket hatte, musste an den meterlangen Schlangen an den Kassen der Talstationen anstehen.

Bereits im Vorfeld im Internet erworbene Skitickets funktionierten teilweise nicht. Viele Besucher reagierten verärgert, nicht nur, wegen des Zeitverlusts. Die vor Ort gekauften Tageskarten sind auch teurer als die im Onlineangebot.

«Leider müssen wir den Ticket-Shop wegen Serverproblemen temporär offline nehmen. Bitte kaufe dein Ticket an den Bergbahnkassen der Talstationen», schrieben die Verantwortlichen auf der Website des Skigebiets.

Auch Skilifte streikten

Doch das war immer noch nicht das einzige Problem. Wie Leser-Reporterin Rahel Z.* schildert, seien auch am Montagmorgen die Lifte nicht gefahren. «Zwischen 10 und 12 Uhr sassen etliche Skifahrer im Lift und in der Station fest», so Z. Das sei schlimm, wenn man bedenkt, dass man für eine Tageskarte 80 Franken bezahlt. «Und dann 2 Stunden feststecken. Es wurde nichts spendiert von dem Skigebiet und man bekam auch keine Entschädigung. Das ist eine absolute Frechheit.»

Bis wann das Problem mit den Onlinetickets behoben sei, sei vom externen Anbieter abhängig. «Der Ausfall ist auf eine Störung bei unserem externen Ticket-System-Anbieter zurückzuführen», erklärte eine Sprecherin gegenüber «Tages-Anzeiger». «Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems, und wir rechnen damit, dass die Systeme innerhalb der nächsten Tage wieder wie gewohnt laufen».

Um die Wartezeiten in den Folgetagen zu verringern, würde der Bahnbetrieb voraussichtlich bis zum 3. Januar bereits um 8 Uhr aufgenommen und die Bergbahnkasse bereits um 7.45 Uhr geöffnet, heisst es bei der Medienstelle. «Wir erhoffen uns so, den Gästestrom den Umständen entsprechend bestmöglich zu verteilen.»

Sehr schlechte Performance in #laax. Das Ticketing ist eine Katastrophe, die Krisenkommunikation dazu sehr unprofessionell. — Henning Marten (@MartenHenning) December 29, 2019

Im Berner Oberland herrschte auch Chaos

Bei den anderen grossen Schweizer Skigebieten sieht es nicht besser aus. Wie «Blick» berichtet, herrschte auch Ski-Frust im Berner Oberland. An der Talstation der 10er-Gondelbahn Grindelwald-Männlichen ging zeitweise gar nichts mehr. Wartezeiten von über 40 Minuten seien an der Tagesordnung.

Auch bei den Stoosbahnen AG im Kanton Schwyz konnte man keine Onlinetickets kaufen. Dort haben die Verantwortlichen den Onlineverkauf zeitweise ganz abgestellt, wie Marketing-Chef Ivan Steiner erklärte.

* Name der Redaktion bekannt.

