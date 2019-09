Kurioser Fund in Garten gibt Rätsel auf

«Ich war mit dem Hund im Garten unseres alten Bauernhauses, als er plötzlich beim Stalleingang zu kratzen anfing», erzählt J.Ö.* aus Pfyn. Das war am Montag. An jenem Tag war sie gerade aus den Ferien zurückgekommen. Als sie nachsehen ging, traf sie schier der Schlag. «Ich war geschockt und hatte auch ein bisschen Angst», so die 29-Jährige. Denn vor der alten Stalltüre lag ein pelziges Etwas, das etwa so gross war wie ihre Hand. Anfangs habe sie noch geglaubt, es könnte einen grosse, tote Ratte sein. Das habe sie aber schnell verworfen. Dann habe sie ein Foto davon gemacht und es ihrer Kollegin geschickt. Diese habe gemeint, dass es sich dabei um einen Kopf handelt. Doch von welchem Tier und wo war der Rest?

«Ich hatte ein sehr komisches Gefühl. Es war schlicht gruselig», so Ö. Vom Körper des Tieres fehlte jede Spur, es sei auch nirgends Blut gewesen. Das alles sei ihr sehr merkwürdig vorgekommen.

Jagdaufseher informiert

Das Bild des Fundes hatte sie auch auf Facebook gepostet und gefragt, ob jemand eine Idee habe, worum es sich handelt. Zahlreiche Kommentare gingen daraufhin ein.

Viele äusserten ihren Ekel und man fragte sich, wer den so etwas macht, und jemandem einen toten Tierkopf in den Garten legt. Mehrfach kam der Rat, die Polizei zu informieren. Ö. indes konnte sich nicht vorstellen, dass ein Mensch den Kopf absichtlich in ihren Garten gelegt hatte.

Schliesslich informierte sie den zuständigen Jagdaufseher. Dieser kam am Dienstagmorgen vorbei und hat den Kadaver entsorgt. Sein Sohn Peter Siegwart, ebenfalls Jagdaufseher, erklärt: «Beim Fund handelt es sich um den Kopf eines jungen Wildschweines.» Dieser habe dort wohl schon einige Zeit gelegen, denn er sei schon von Maden befallen gewesen.

Kopf wird am Schluss gefressen

Laut dem Jagdaufseher gibt es viele Wildschweine in der Gegend um Pfyn und weil das Futterangebot gut ist, bekommen sie alle drei Monate Nachwuchs. Er vermutet, dass das Jungtier von einem Fuchs gerissen wurde. Ungewöhnlich sei das nicht. «Es hat wohl den Anschluss an seine Rotte verloren und war alleine unterwegs. Wäre das Muttertier dabei gewesen, hätte sich das der Fuchs nicht getraut», so Siegwart. Alleine wären die Überlebenschancen für das Jungtier ohnehin nicht gross gewesen.

Möglich sei auch, dass das Tier bereits tot war, als sich der Fuchs an ihm zu schaffen machte. Dass es ein Fuchs war, macht der Fachmann daran fest, dass der Kopf nicht abgetrennt sondern abgefressen worden sei. «Den Kopf frisst der Fuchs immer am Schluss. Dies, weil es am längsten dauert, weil er viele Knochen brechen muss.»

* Name der Redaktion bekannt

(taw)