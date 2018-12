Das passiert, wenn Ladung nicht korrekt gesichert ist

Die Kantonspolizei Thurgau widmet sich am Mittwoch in einem Facebook-Post der Ladungssicherung. Dazu zitiert sie aus dem Schweizerischen Strassenverkehrsgesetz Artikel 30. Darin heisst es unter anderem: «Die Ladung ist so anzubringen, dass sie niemanden gefährdet oder belästigt und nicht herunterfallen kann.»

Offenbar hatte dies ein Lieferwagenfahrer am Dienstag in Kreuzlingen nicht genügend beherzigt, sonst hätte sich die aufgeladene Baustellenabschrankung nicht während der Fahrt selbständig gemacht. In der Folge durchbohrte sie die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos, schreibt die Polizei weiter. Die Insassinnen des Autos hätten aber Glück im Unglück gehabt und seien unverletzt geblieben.

Der Lieferwagenfahrer wurde angezeigt.

(20M)