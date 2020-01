Lambo wird von Mercedes aus Schnee gezogen

Am Mittwochnachmittag ist ein Lamborghini auf der Schwägalp neben einem Parkplatz im Schnee stecken geblieben. Das Auto kam in den Neuschnee und die Räder blockierten. Der Halter beider Fahrzeuge sagt gegenüber 20 Minuten, dass ihm die Erlaubnis, das Gelände zu befahren, erteilt worden sei. Geplant war ein Foto-Shooting der Fahrzeuge. «Wir hatten Winterreifen montiert und waren auch sonst gut vorbereitet», so der Mann. Nur sei der Lamborghini plötzlich mit den beiden Vorderrädern im Schnee stecken geblieben, woraufhin der Unterboden des Fahrzeugs auf den eisigen Untergrund gekommen sei: «Wir mussten drei Stunden schaufeln, um das Auto frei zu kriegen.»

Umfrage Bist du auch schon mit dem Auto im Schnee stecken geblieben? Ja, aber ich konnte mich selbst befreien.

Wie denn, ich fahre nie Auto.

Ja, das war ein grosses Chaos.

Nein.

Wie denn, ich fahre nie Auto.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Das gelang erst am späteren Nachmittag mit Unterstützung. Am weissen Lamborghini wurde ein Seil angebracht. Das andere Ende des Seils war an einem Mercedes Brabus angebracht. Ein erster Versuch, das Auto rückwärts aus dem Schnee zu ziehen, missglückte.

Daraufhin gingen mehrere Personen zur Vorderseite des Lamborghinis und halfen mit. Auf einem Video sind rund ein halbes Dutzend Männer zu sehen, wie sie das Auto anschieben. Gleichzeitig zieht der Mercedes den Lamborghini. Und so gelang es schliesslich, das blockierte Auto aus dem Schnee zu befreien.

Vorfall bekannt

Bei der Säntis-Schwebebahn AG kann man bestätigen, dass ein Auto aus dem Schnee gezogen werden musste. Mit der Befreiungsaktion hatte der Betreiber der Bergbahnen aber nichts zu tun. Die Säntis-Schwebebahn AG verwaltet die Parkplätze auf der Schwägalp. Dass ein Auto draussen im Schnee landet, komme immer mal wieder vor. Für die Bergungen seien die Autofahrer selbst verantwortlich.

Dies sei definitiv kein Einzelfall, sagt Werner Näf, der Geschäftsführer der Alpschaukäserei auf der Schwägalp. Er ist noch am selben Tag über den Vorfall vom Mittwoch informiert worden. Näf meint: «Dass Autos auf der Schwägalp irgendwo neben der Strasse landen, kommt immer mal wieder vor. Einige lustige Vögel wollen im Schnee ihr Auto testen.» Und da sei die Schwägalp für viele offenbar der ideale Ort. Er verstehe nicht, was in gewissen Köpfen vor sich gehe. Was im konkreten Fall passiert sei, wisse er aber nicht.

Geduld langsam am Ende

«Ich habe schon viel erlebt. Wenn sich die Meldungen weiter häufen, werde ich bald handeln», so Näf. Er werde das Gespräch suchen mit den Verantwortlichen. Bisher sei zum Glück noch nichts kaputt gegangen. Dennoch sagt er auch: «Man muss ja nicht so lange warten, bis es ein Autofahrer übertreibt und Schaden anrichtet.»

Lambo wird von Mercedes aus Schnee gezogen

Im Dezember 2018 blieb in Hoch-Ybrig SZ ein Autofahrer mit seinem Lamborghini im Schnee stecken. Es stellte sich heraus, dass das Auto dem Ostschweizer Millionen-Erbe Nidal B.* gehörte. Er machte mit einem Bekannten einen Fun-Ausflug und liess Fotos machen.

*Name der Redaktion bekannt

(mig)