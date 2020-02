Laminierte Vignette kann zu Strafverfahren führen

Am Mittwoch erinnerte die Kantonspolizei Thurgau auf Facebook, dass ab Samstag die Vignette für das Jahr 2020 an der Frontscheibe kleben muss, falls mit einem Auto auf einer Autobahn gefahren wird. So wird darauf hingewiesen, dass die Vignette korrekt auf Scheibe geklebt werden muss, und nicht etwa mit Klebstreifen befestigt werden darf.

Umfrage Wurdest du schon gebüsst wegen einer Vignette? Ja, ich hatte keine.

Ja, ich habe sie falsch aufgeklebt.

Nein, ich bin ein vorbildlicher Autofahrer.

Nein, ich fahre kein Auto.

Fälschung amtlicher Wertzeichen



Im Strafgesetzbuch unter Artikel 245 steht folgendes:



1.

Wer amtliche Wertzeichen, namentlich Postmarken, Stempel- oder Gebührenmarken, fälscht oder verfälscht, um sie als echt oder unverfälscht zu verwenden,

wer entwerteten amtlichen Wertzeichen den Schein gültiger gibt, um sie als solche zu verwenden,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.



Der Täter ist auch strafbar, wenn er die Tat im Ausland begangen hat, in der Schweiz betreten und nicht ausgeliefert wird, und wenn die Tat auch am Begehungsorte strafbar ist.



2.

Wer falsche, verfälschte oder entwertete amtliche Wertzeichen als echt, unverfälscht oder gültig verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Werde Praktikant



Für Verwirrung sorgten die möglichen Sanktionen. Fehlt die Vignette, kostet das 200 Franken Busse. Zudem muss eine Vignette für 40 Franken gekauft werden. Doch wie sieht es aus, wenn man die Vignette wie im Bild des Facebook-Postings laminiert und dann an die Scheibe klebt? Ein Leser wies die Polizei darauf hin, dass dann ein Strafverfahren eröffnet werden kann.

Die Polizei bestätigt das. Wer die Vignette etwa laminiert und mit Klebestreifen an der Frontscheibe anbringt, der kommt nicht mit einer von der Polizei ausgestellten Busse davon. «Eine laminierte Autobahnvignette gilt als Verfälschung eines amtlichen Wertzeichens und kann bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden», sagt Michael Roth vom Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau. Das habe zur Folge, dass ein Strafverfahren eröffnet wird und die Staatsanwaltschaft über die Bestrafung entscheidet.

Wer die Vignette laminiert, muss bei einer Bestrafung mit höheren Kosten rechnen. Stellt die Staatsanwaltschaft eine Vergehen fest und spricht eine Geldstrafe aus, kommen in der Regel Gebühren hinzu, womit die Kosten rasch im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

(jeb)