Landwirt vergast Mäuse, um Felder zu schützen

Die Landwirte in der Region Gossau SG kämpfen mit einer Wühlmäuse-Plage. Da seit drei Jahren die Anzahl der Mäuse stetig steigt, sind die Schäden dementsprechend gross. «Auf den Feldern können wir fast nichts mehr machen», sagt Landwirt Fredi Mosberger gegenüber TVO. Man konzentriere sich daher auf die Flächen mit den Hochstammbäumen. Dort sei der Schaden umso grösser, wenn eine Maus die Bäume kaputt mache. Laut seinen Schätzungen leben bis zu 700 Mäuse pro Hektar.

Dies hat schmerzhafte finanzielle Folgen: Nebst den tausenden Franken die für Saatgut ausgegeben werden, gehen auch die Mähmaschinen schnell kaputt. Denn die Erdhaufen und Steine, die auf den Wiesen aufgewählt werden, stumpfen die Klingen ab. So müssen laut dem Landwirt bereits nach zwei Hektaren Mähen die Klingen auswechseln werden.

«Kühe bekommen davon Durchfall»

Nebst den Mausefallen hat Mosberger extra eine Hecke als Heim für Füchse gepflanzt, damit diese so viele Mäuse wie möglich jagen und fressen. Aber auch andere Landwirte wissen sich zu helfen, wie zum Beispiel Stefan Künzle. Nach jedem Mähen lässt er für fünf Minuten lang Gas in die Erdlöcher fliessen. «Wenn ich mit dem Mausvergaser komme, gehe ich davon aus, dass alle tot sind, die in diesem Bau leben», so Stefan Künzle gegenüber dem TV-Programm. So arbeitete er sich systematisch über die ganze Wiese.

Dennoch hat auch er immer wieder Schäden zu beklagen: «Beim Mähen bleibt der Dreck am Futter kleben und die Kühe fressen es nicht, da es Durchfall verursacht. In der Silage gibt es zudem Fehlgährungen», erklärt Künzle im Interview.

Die Gossauer Bauern hoffen nun, dass die Anzahl der Mäuse von selbst wieder abnimmt. Denn der Populationszyklus wird unter anderem durch die Menge an Futter und Krankheiten reguliert. Wenn es Mäuse im Überfluss, aber zu wenig Futter hat, sollte sich das, so die Hoffnung, von selbst regeln.

(maw)