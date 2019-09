Landwirt wird von Betonröhren erdrückt

Kurz nach 12.15 Uhr ist ein 55-jähriger Landwirt auf seinem Hof, an der Dorfstrasse in Muolen SG mit dem Abladen von zwei Betonröhren beschäftigt gewesen. Dabei wurde er zwischen den Röhren und der Seitenwand des Anhängers erdrückt.

Ostschweiz-Push



Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.

Die Betonröhren befanden sich auf einem Anhänger. Mit einem Frontlader des Traktors fuhr er in die beiden Öffnungen der Röhren. Was danach genau geschehen ist, ist derzeit noch unklar. Jedenfalls begab sich der 55-Jährige auf den Anhänger. Die Polizei geht davon aus, dass die Röhren sich bewegten und den Mann dadurch an die Wand des Anhängers drückten.

Trotz Aufgebot des Rettungsdienstes und eines Notarztes konnte nur noch der Tod des Landwirtes festgestellt werden. Die genaue Unfallursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

(jeb)