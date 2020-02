Splitter verletzen Frau im Gesicht, Lenker fährt weg

Ein 44-jähriger Autofahrer hielt am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr an der Oberdorfstrasse an, um anschliessend in die Toggenburgerstrasse einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein Lastwagen mit Anhänger auf der Toggenburgerstrasse in Richtung Wil SG.

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet der Lastwagen auf die Verkehrsinsel und prallte dort in zwei Inselschutzpfosten. Einer der beiden Pfosten wurde weggeschleudert und prallte in die Beifahrertüre des an der Verzweigung stehenden Autos. Die Mitfahrerin wurde durch Glassplitter leicht verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Die Lenkerin oder der Lenker des vermutlich blau-weissen Anhängerzugs setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden und die Verletzte zu kümmern.

Wer Angaben zum Lastwagen machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Rickenbach bei Wil unter der Telefonnummer: 058 345 23 70 melden.



(gab)