Lastwagen bleibt in Bahnschranke stecken

In einem rund zweiminütigen Video, das 20 Minuten am Montag zugespielt wurde, sieht man, wie ein Lastwagen in Bischofszell TG bei einer Bahnschranke stecken blieb. Während mehrerer Minuten kann sich das Gefährt nicht befreien. «Die anderen Schranken gingen hoch, aber eine steckte immer noch im Lastwagen», so der Leser-Reporter.

Weil die Schranke genau zwischen dem Lastwagen steckt, gibt es kein vor und zurück. Erst nach mehreren Minuten gelang es dank der Mithilfe eines Arbeiters, die Schranke zu lösen und den Lastwagen zu befreien. «Er hatte einfach mega Glück, dass da grade kein Zug kam», sagt der Mann. Mehrere Menschen hätten die Szene mit ihren Handys aufgenommen.

Kein Sachschaden und keine Verspätungen

Bei der Kantonspolizei Thurgau hat man Kenntnis vom Vorfall. Wie Mediensprecher Mario Christen auf Anfrage sagt, sei um 12.12 Uhr eine Meldung eingegangen. «Die Polizei musste aber nicht ausrücken. Die SBB konnte die Sache vor Ort bereits klären», so Christen. der Lenker hatte wohl Glück im Unglück: «Ein Sachschaden ist nicht entstanden.» Auch der Zugverkehr der SBB sei durch den Lastwagen nicht beeinträchtigt worden.

