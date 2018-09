Lastwagen kippt zur Seite – Lenker tot

Der Lastwagenchauffeur fuhr am Montag um 18.40 Uhr alleine in seinem Fahrzeug auf der Julierstrasse H3 von Churwalden talwärts. Kurz vor Malix GR kippte der Lastwagen in einer Linkskurve nahe «Wiss Hus» auf die rechte Seite und prallte gegen die Leitplanke.

Der Mann wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschliessend mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Dort erlag er noch am selben Abend seinen Verletzungen.

Das total beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt und abtransportiert. Während der Arbeiten auf der Unfallstelle wurde der Verkehr wechselseitig an dieser vorbeigeführt. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden nun die genaue Unfallursache.

(juu)