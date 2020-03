Lawine begräbt drei Tourengänger unter sich

Eine ungewöhnliche Alarmierung über die Rega-App ging am Montagnachmittag in der Rega-Einsatzzentrale ein. Ungewöhnlich, weil die Rega nicht wusste, was sie am Unfallort erwartet. Normalerweise übermittelt die App nicht nur den Standort und die Handynummer des Alarmierenden, sondern baut auch eine Telefonverbindung zur Einsatzzentrale auf, damit der Einsatzleiter mit dem Alarmierenden sprechen kann.

Nicht so in diesem Fall: Zwar wurden die Koordinaten und die Handynummer dem Einsatzleiter direkt auf den Bildschirm übermittelt, aber ein Gespräch kam nicht zustande. «Gerade in abgelegenen Regionen kann die Netzabdeckung manchmal ungenügend sein», sagt Corina Zellweger vom Rega-Mediendienst.

Weil sich der übermittelte Standort in einem steilen Hang eines Tourengebiets befand, entschied der Einsatzleiter, sofort die Crew der Rega-Basis Samedan aufzubieten. «In der Rega-Einsatzzentrale sitzen kompetente und ausgebildete Einsatzleiter, die kritische Situationen gut beurteilen und abschätzen können, ob ein Rettungshelikopter das richtige Mittel ist. Wenn der Einsatzleiter aufgrund seiner Erfahrung zum Schluss kommt, dass jemand in Not sein könnte, dann bietet er die Crew der nächsten geeigneten Rega-Basis auf», so Zellweger.

Skitourengänger verschüttet



Der Rettungshelikopter der Basis Samedan flog nach dem Aufgebot unverzüglich zu den angegebenen Koordinaten und es zeigte sich: Oberhalb der Alp Arpiglia bei Zuoz war eine rund 200 Meter lange Lawine in ein Couloir niedergegangen und hatte drei Personen einer fünfköpfigen Skitourengruppe verschüttet.

Als der Rettungssanitäter und der Notarzt auf den Lawinenkegel abgesetzt wurden, waren zwei Verschüttete bereits teilweise frei und die Unversehrten waren daran, einen komplett Verschütteten freizuschaufeln. Die Retter halfen mit, die Verschütteten ganz von den Schneemassen zu befreien und kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung der Verunfallten. Die Tourengänger wurden mit Unterkühlungen und leichten Verletzungen ins nächste Spital geflogen. Ebenfalls im Einsatz stand ein Helikopter der HeliBernina.



Jede Minute zählt



Pro Jahr fliegen die Rega-Crews rund 30 Lawineneinsätze. Um bei einem Lawineneinsatz möglichst effizient retten zu können, ist die Suchausrüstung für Lawinenopfer im Winter immer mit an Bord des Rega-Helikopters.

Entscheidend für das Überleben von Verschütteten ist die schnelle Rettung: Wer also beobachtet, wie sich eine Lawine löst und Menschen mitreisst, soll unverzüglich die Rega-Einsatzzentrale über die Alarmnummer 1414 oder mittels Rega-App alarmieren und sofort nach der Alarmierung mit der Suche nach Verschütteten beginnen.

(jil)