Lawinengefahr sorgt für geschlossene Schule

«Die Kinder haben am Freitagmorgen gejubelt», sagt Stefan Gubler, Gesamtleiter der Wildhaus-Alt St. Johann-Schule, am Sonntag gegenüber 20 Minuten. Grund dafür war eine nicht alltägliche Bekanntgabe: Für rund 130 Schülerinnen und Schüler aus dem sanktgallischen Obertoggenburg fällt der Unterricht am Montag und Dienstag nämlich aus.

Grund zum Feiern gibt es eigentlich nicht: «Die Lage ist angespannt», sagt Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Alt St. Johann, auf Anfrage. Aufgrund der Wettervorhersagen für die kommenden Tage sei der Schulweg für die Kinder nicht sicher: «Immer wieder kommen kleinere Lawinen auf die Wege hinunter.»

Schneefälle halten weiter an

In Absprache mit der Lawinenkommission der Gemeinde habe die Schulleitung beschlossen, die Schüler für zwei Tage vom Unterricht zu befreien. Einige Kinder leben auf über 1200 Meter Höhe und müssten bis zu 30 Minuten durch den Schnee gehen, um den Schulbus zu erreichen, so Schulleiter Gubler. Einige Gebiete seien bereits von Sperrungen betroffen.

Schulisch erhielten die Kinder keine Hausaufgabe für das verlängerte Wochenende auf den Weg. «Ihr Auftrag ist es aber, in ihrer Freizeit auf die Naturgefahren zu achten und nicht in gefährlichen Gebieten spielen zu gehen», erklärt Gubler.



So sehr freuen sich die Kinder über die «schneefreien» Tage. (Video: juu)

Erstmals «schneefrei»

Für den Schulleiter, der seit 2003 im Amt ist, sei es das erste Mal, dass er allen Schülern «schneefrei» gibt. Bloss wenn das Wetter ganz «strub» gewesen sei habe er schon Teildispensationen ausgesprochen, einzelne Kinder durften bis am Mittag zu Hause bleiben. Aufgrund der grossen Schneemassen wäre es diesmal aber zu kompliziert gewesen, nur einem Teil der Kinder frei zu geben.

Am Dienstag will die Schulleitung entscheiden, ob die Massnahme verlängert werden muss. «Die Eltern werden laufend informiert», so Gubler. Von Sonntag bis Dienstag werden weitere Schneefälle, Regen und stürmische Winde erwartet. Für Wildhaus erachten die Lawinenspezialisten die Gefahr von Schneerutschen als gering.

Schüler und Lehrer begeistert

In Unterwasser sind die Kinder begeistert über die Zusatzferien: Die Schüler schlitteln, bauen Burgen oder veranstalten Schneeballschlachten. So auch die Brüder Nico (4) und Luca (7) aus Unterwasser. «Wir finden es cool, dass wir frei bekommen haben, so können wir am Montag an unserer Burg weiterbauen», erklären die beiden Buben. Und trotz allem Spass bleiben die beiden auf dem Boden: «Wir müssen nicht die ganze Woche frei bekommen, die zwei Tage reichen uns.»

Doch nicht nur bei den Kleinen ist die Freude gross, wie die elfjährige Hanna schildert: «Als die frohe Nachricht verkündet wurde, hat sich unserer Lehrerin am meisten gefreut.» So etwas habe sie in 18 Jahren noch nie erlebt.

(sda/viv)