Lehrling (18) fährt Firmenauto zu Schrott

«Eigentlich ist er sonst sehr ruhig, wir hätten nie gedacht, dass ihm so etwas passiert», so ein Leser-Reporter am Mittwoch zu 20 Minuten. Der 19-Jährige ist ein Klassenkollege des jungen Mannes, der am Dienstag kurz nach 11.20 Uhr auf der Hirzenstrasse in Niederuzwil SG mit einem geliehenen BMW 840d verunfallte. Wie es in einer Meldung der Kantonspolizei St. Gallen heisst, beschleunigte er diesen und unterschätzte dabei die Leistung des Autos und verlor die Kontrolle darüber. Das Heck des Autos brach aus, wodurch es über die Fahrbahn und das Trottoir schleuderte. Nach dem Überfahren eines Grünstreifens prallte es in eine Mauer sowie in ein Treppengeländer.

Die anderen Mitschüler aus der Klasse seien gerade nebenan bei der Autowaschanlage gewesen, um die Autos zu waschen, als der 18-Jährige plötzlich mit seinem Auto verunfallte.

Airbag beiseite geschoben

«Es gab einen Knall und dann sind wir sofort zum Auto hin gerannt, haben die Türe geöffnet und den Airbag beiseite geschoben, um ihm beim Aussteigen zu helfen», so der Leser-Reporter. Der Verunfallte sei sehr geschockt gewesen und habe nicht mehr viel gesagt. Dann habe man auch dem Beifahrer geholfen auszusteigen und habe die Polizei, den Abschleppwagen und die Firma, bei der der Unfall passierte, verständigt. Der Leser-Reporter sei dann gegangen, noch bevor die Polizei kam.

Der Teenager wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Beifahrer ebenfalls nicht. Der Sachschaden am Auto beträgt weit über 100'000 Franken, der entstandene Schaden an Mauer und Treppengeländer beläuft sich auf über 10'000 Franken.

Auto von Arbeitgeber

Wie der Leser-Reporter weiter erzählt, war am Dienstag ihr letzter Schultag als Automobil-Mechatroniker-Lehrlinge. Im Zuge dessen sei man mit einem Konvoi mit der ganzen Klasse ausgefahren. Die Autos dafür hätten sie jeweils von ihrem Arbeitgeber bekommen.

Nächste Woche sei LAP. Ob es für den 18-Jährigen im Betrieb Konsequenzen geben wird, wisse er nicht. Gegenüber 20 Minuten wollte sich der Arbeitgeber des Verunfallte am Mittwoch nicht äussern.

