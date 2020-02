Lenker nickt ein und verursacht Kollision

Der 51-jährige Lenker fuhr in der Nacht auf Samstag um 23.30 Uhr auf der Engadinerstrasse H27 von Silvaplana Richtung St. Moritz. Auf Höhe der Olympiaschanze nickte der Lenker gemäss eigenen Aussagen kurz ein, wie die Kantonspolizei Graubünden in ihrer Medienmitteilung schreibt. Dabei geriet er mit seinem Auto in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Multivan-Taxif. Der Taxifahrer geriet nach der Kollision auf die Gegenfahrbahn, was zu einer heftigen Frontalkollision mit einem in Richtung St. Moritz fahrenden SUV führte.

Drei Verletzte

Die Familie im Auto des 51-jährigen Lenkers blieb unverletzt. Der Taxifahrer und das Paar im SUV wurden beim Unfall leicht verletzt und mit je einer Ambulanz der Rettung Oberengadin ins Regionalspital Oberengadin nach Samedan überführt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Unfallaufnahme wurde die Engadinerstrasse für zirka zwei Stunden gesperrt und eine Umfahrung eingerichtet.

