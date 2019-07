Lenker flüchtet auf Felge und prallt in Polizeiauto

Einer Polizeipatrouille fiel in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr ein Auto auf der Torstrasse in St. Gallen auf, das stark beschleunigte und ruckartig um die Kurve fuhr. Wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt, flüchtete der Autofahrer, nachdem die Patrouille die Matrixleuchte «Stopp Polizei» einschaltete. Es folgte eine längere Nachfahrt mit Blaulicht und Sirene.

An der Heiligkreuzstrasse fuhr der Autofahrer gegen einen aus dem Boden ragenden Schacht, dabei platze ein Reifen. Der 40-Jährige fuhr daraufhin auf der Felge weiter. An der Buchentalstrasse konnte das Auto mit einer Sperre angehalten werden. Der Mann flüchtete zu Fuss weiter, konnte aber schnell gefasst werden. Da er den Motor des Autos laufen liess, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und prallte in ein Patrouillenauto.

Einreisesperre missachtet

Der Mann besitzt keinen Fahrausweis und gab an, Kokain konsumiert zu haben. Weiter war er wegen ausstehender Bussen zur Verhaftung ausgeschrieben und hielt sich trotz Einreisesperre in der Schweiz auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen, am Schacht sowie am Strassenbelag.

(juu)