Lenker rammt Tafel und landet in Bach

Der 66-Jährige fuhr am Montagabend kurz nach 18.15 Uhr in seinem Auto von Pfäfers in Richtung Vättis. Infolge Unaufmerksamkeit des Fahrers kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab.

In der Folge prallte er in eine Holztafel, rutschte weiter über eine Wiese und überquerte dabei einen Feldweg. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, kam das Auto erst im nahe liegenden Chrüzbach zum Stillstand. Das Auto wurde total beschädigt. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

(maw)