Lenker überschlägt sich mehrfach mit Auto

Kurz nach 18 Uhr am Sonntagabend war ein Lenker (52) auf der Eberswilerstrasse in Richtung Bischofszell TG unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Eberswil verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet neben die Fahrbahn und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Wiesland, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.

Passanten leisteten erste Hilfe

Anwesende Passanten konnten den Verunfallten aus dem Auto bergen und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Zwecks Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Während der Spurensicherung wurde die Eberswilerstrasse zwischen Zihlschlacht und Bischofszell durch die Feuerwehr Hauptwil-Gottshaus für eineinhalb Stunden gesperrt.

Blut- und Urinprobe angeordnet

Die Atemalkoholprobe beim 52-jährigen Schweizer ergab einen Wert von 0,81 mg/l. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Sein Fahrausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen.

