Lenker will samt Anhänger durch den Drive-In fahren

Der Versuch eines Lenkers, mit seinem Anhänger durch den McDrive zu fahren, scheiterte am Donnerstagabend in Kreuzlingen kläglich. «Er hat sein Essen bestellt und hat dann versucht, weiter um die Kurve zu fahren, um das Essen am nächsten Fenster abzuholen», erzählt Leser-Reporter Leif Rutishauser. Der Lenker habe dann jedoch schnell gemerkt, dass er es nicht um die Ecke schafft und fuhr mit seinem Anhänger zurück.



In der Folge sei ihm keine andere Wahl geblieben, als mit dem Anhänger direkt geradeaus über Steine und ein Stück Wiese zu fahren zu den anderen Parkplätzen. Dabei habe er schier ein Bäumchen umgerissen. «Auf dem Parkplatz blieb der Lenker stehen und entkoppelte den Anhänger», so Rutishauser.

Essen zu Fuss geholt

So etwas habe er noch nie zuvor gesehen, deshalb musste er die einmalige Situation einfach filmen. «Besonders lustig fand ich, dass die Begleiterin des Lenkers danach das bestellte Essen zu Fuss bei der Mc-Drive Station abholte», so der 22-Jährige. Der Lenker habe das Ganze gelassen genommen. «Als er merkte, dass ich ihn filme, musste er über sich selbst lachen», erzählt Rutishauser.

Wie es auf Anfrage bei McDonald's heisst, ist ein ähnlicher Fall nicht bekannt. Grundsätzlich verboten sei es nicht, mit dem Anhänger durch den Drive-In zu fahren. So fern man denn durchpasse. «Wir weisen aber mit einer Höhenbeschränkungen darauf hin, wie hoch ein Auto sein darf, um durch den Drive-In fahren zu können», sagt eine Sprecherin.

Der Lenker des Autos samt Anhänger war für 20 Minuten bisher nicht erreichbar.

Ziege und Pferd am Drive-In

Am Drive-in-Schalter bei McDonald's-Filialen kommt es immer mal wieder zu lustigen Szenen. Im Juli 2016 besuchten vier Jugendliche den Drive-In in Mels SG gemeinsam mit einer Ziege. «Sie hatte Hunger, da haben wir ihr einen Salat gekauft», erklärte einer der Jugendlichen damals. Zuvor hatten sie das Tier im Bündnerland gekauft: Es war das Geschenk für den 20. Geburtstag eines Kollegen.

Im August 2015 war beim McDonald's in Weinfelden eine Gruppe Reiter am Drive-In. «Ich wartete auf mein bestelltes Essen, da wieherte plötzlich ein Pferd durch das Fenster des Drive-in-Schalters», erzählte damals ein Leser-Reporter. Nicht bei allen Gästen sei die Aktion gut angekommen.

