Lenkerin wird auf der Autobahn bewusstlos

Eine 48-jährige Frau fuhr am Donnerstag mit ihrem Auto auf der A 1 in Richtung St.Margrethen SG. Dabei beabsichtigte, sie die Autobahn in Richtung Kreuzbleiche SG zu verlassen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen verspürte die Frau Schmerzen, weshalb sie ihr Auto auf dem Pannenstreifen zum Stillstand brachte. Anschliessend wurde sie bewusstlos.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, rollte ihr Auto anschliessend rückwärts vom Pannenstreifen auf die angrenzenden Fahrbahnen. Heranfahrende Autofahrer konnten ihr Fahrzeug anhalten und die bewusstlose Frau erstversorgen. Die Frau wurde schliesslich von der Rettung ins Spital gefahren. Zur Klärung der Fahrfähigkeit ordnete die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe an.

