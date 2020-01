Lernfahrerin (19) prallt in Kleinlaster

Eine 19-jährige Lernfahrerin fuhr am Donnerstagabend kurz vor 19.30 Uhr zusammen mit ihrer 43-jährigen Begleitperson von Winkeln SG nach Gossau SG. An der Verzweigung Industriestrasse/Lagerstrasse näherte sich ein Sattelschlepper von rechts, der von einem 44-jährigen Chauffeur gelenkt wurde. Weil sich der Sattelschlepper bereits in der Verzweigung befand, versuchte die 19-Jährige, mit ihrem Auto nach rechts in die Lagerstrasse auszuweichen. Trotz des Ausweichmanövers kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Lastwagen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag berichtete.

Die Beifahrerin im Auto musste mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Spital eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10'000 Franken.

In Baum geprallt

Bereits am Montag verunfallte im Kanton St. Gallen eine Lernfahrerin (37). Bei einer Steigung in Brunnadern SG drehten auf dem nassen Kiesbelag die Räder und verhinderten, dass die Lenkerin vorwärtsfahren konnte. Darauf rollte das Auto circa 50 Meter rückwärts und prallte schliesslich gegen einen Baum. Am Auto entstand Totalschaden, die Lernfahrerin wurde leicht verletzt.

(jeb)