Leser Mario rettet Reh vor dem Ersticken

Leser-Reporter Mario Baumgartner hat ein Herz für Tiere. Am Sonntag um 10 Uhr fuhr der passionierte Velofahrer zusammen mit zwei Freunden in der Gegend rund um den Nussbaumersee im Kanton Thurgau, als die Gruppe abseits der Strasse ein Reh in Not entdeckte.

Das Tier hatte sich in einem Schafzaun verheddert. Baumgartner: «Als es anfing zu schreien, sagte mein Kollege, wir müssten eingreifen. Das Reh war vollkommen eingewickelt und konnte nicht mehr aufstehen.»

Rostige Zange als Rettung

Sofort versuchten sie, das Reh zu befreien, weil die Gefahr einer Strangulation bestand. «Das Tier hatte sich durch seine hektischen Bewegungen immer mehr eingewickelt; es wäre wohl erstickt», sagt der 50-Jährige. Die Befreiung gelang allerdings nicht wie gewünscht.

Baumgartner machte sich auf den Weg zu einem nahegelegenen Haus. Doch als er klingelte, blieb die Tür zu. Vom Grundstück nahm er eine rostige Zange mit und fuhr zurück zum hilflosen Reh.

«Ängstlichen Tieren sollte man die Augen zudecken»

«Mit der Zange konnten wir die Beine des Tieres aus dem Netz schneiden. Danach befreite sich das Reh von selbst und rannte davon», sagt der Leser-Reporter.

Noch am gleichen Tag sprach Baumgartner mit einem befreundeten Jäger. «Es verenden immer wieder Wildtiere in diesen Zäunen. Bei der Rettung sollte man den Tieren die Augen zudecken, dann werden auch die scheuen Rehe ruhig.»

