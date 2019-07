Leser findet tote Königspython in Badesee

Am Dienstagabend wollte 20-Minuten-Leser Reto Camenisch wie schon oft seinen Tag an einem kleinen Badesee im Bündner Ort Trimmis ausklingen lassen. Als er am Ufer sass, sah er im Wasser etwas treiben. Zu 20 Minuten sagte er: «Zuerst dachte ich es wäre ein toter Fisch. Also nahm ich einen Ast und stupste es an.»

Camenisch stellte fest, dass es sich dabei um eine tote grosse Schlange handelte. Aufgrund des üblen Gestanks entschied er sich, das Tier aus dem Wasser zu holen. An Land mustere er den leblosen Körper erneut und war sich aufgrund der Musterung sicher, dass es sich um eine Python handelte. Er sagt: «Sie war sicher 1,30 Meter gross.»

«Sicherlich keine einheimische Schlange»

Für den 42-Jährigen ist klar, dass das Tier ausgesetzt wurde. «Solche exotischen Tiere auszusetzen, ist Tierquälerei – und zwar im höchsten Grad.» Der Bündner alarmierte den lokalen Wildhüter, um das Tier einzusammeln.

Dieser kam einen Tag später und bestätigte auf Anfrage von 20 Minuten den kuriosen Fund. Um was für eine Schlangenart es sich handelte, konnte René Gadient, Wildhüter beim Amt für Jagd und Fischerei, allerdings nicht sagen. Für ihn war jedoch klar: «Es war sicherlich keine einheimische Schlange. Die einheimischen Arten kenne ich in meinem Beruf.»

Gadient legte sein Feuerzeug neben den leblosen Körper, um die Grösse besser abschätzen zu können: «Unsere Schlangen haben den Durchmesser des Feuerzeugs, diese eher von einer grossen Salami.»

Tiere können die Fauna bedrängen

Er nahm die Schlange mit, fotografierte sie für die Akten und entsorgte den Kadaver des Tieres, das ursprünglich aus Zentralafrika stammt und keine Bewilligungspflicht in der Schweiz benötigt. Gadient bittet die Halter solcher exotischen Tiere, die Lebewesen nicht einfach auszusetzen: «Neben der geringen Lebenserwartung der Exoten geht es auch darum, dass die Tiere eine Gefahr für die hiesige Fauna darstellen.»

Bislang hatte Gadient noch nicht mit vielen exotischen Tiere in seinem Beruf zu tun. Allerdings wurden in einem Weiher in der Gegend mal Rotwangen-Schmuckschildkröte ausgesetzt. Diese sind ursprünglich in Nordamerika heimisch. Mittlerweile gibt es allerdings auch Populationen durch ausgesetzte Tiere in Europa.

Hilde Villars vom Schlangenzoo in Eschlikon konnte nach Überprüfung der Bilder die Einschätzung von Camenisch bestätigen. Sie sagt: «Es handelt sich definitiv um eine Königspython.» Dass die Schlange im Wasser gefunden wurde, überrascht die Expertin: «Königspythons halten sich eigentlich nicht im Wasser auf. Sie gehen nur ans Ufer, um zu trinken.»

Auch Murmeltiere könnten von Pythons gegessen werden

Über die Todesursache kann nur gerätselt werden. Klar ist nur: Den Winter hätte das Tier nicht überstanden. Die Kriechtiere sind sich Temperaturen über 30 Grad gewohnt.

Am Futter kann es nicht gelegen haben. Villars: «Die Tiere sind keine Vegetarier. Sie essen Mäuse, Ratten oder auch Echsen.» Laut Villars könnte es sogar sein, dass kleine Murmeltiere auf dem Speiseplan der Königspython Platz hätten.

Auffällig am Kadaver war, dass es sich um ein besonders dickes Exemplar gehandelt hatte. Entweder sie hat was Grosses gegessen, oder wurde durch das Wasser so aufgebläht», sagt Villars.

(fss)