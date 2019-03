Lieblingsziege soll Bock mit Kot anlocken

«Ich habe zwischenzeitlich wirklich gedacht, dass ihm etwas Schlimmes zugestossen wäre», sagt Monika Aliesch. Die 54-Jährige ist Leiterin eines Gnadenhofes in Neukirch-Egnach TG und beherbergt dort unter anderem mehrere Ziegen. Vor einem Arzttermin verselbstständigten sich jedoch zwei der Tiere, Stella und Kilian, in Sitterdorf TG. «Eigentlich sollte ihnen an diesem Tag Teile des Ohr wieder rekonstruiert werden», sagt Aliesch.

Stella konnte sie ziemlich schnell einfangen. Kilian nicht. Als er

am Nachmittag immer noch nicht wieder aufgetaucht sei, habe sie sich dazu entschieden, die Polizei und weitere Behörden zu informieren. Bei der Suche nach Kilian wurde sie tatkräftig unterstützt: «Die Anwohner und die Stadt Bischofszell haben uns sehr geholfen. Die Suchmeldung wurde sogar auf der Stadtwebseite aufgeschaltet.»

«Bei Fangversuch wäre der Bock weggesprungen»

Bereits am gleichen Abend wurden ihr eine Sichtung in Bischofszell, das nahe von Sitterdorf liegt, gemeldet. «Auch wir haben ihn einen Tag später selber gesehen, aber man kann da nicht einfach hingehen und ihn wieder einfangen. Hätten wir uns genähert, dann wäre er sofort weggesprungen», erklärt Aliesch.

Schliesslich machte sich die die Leiterin des Gnadenhofes gemeinsam mit Kilians Lieblingsziege Rosina auf die Suche. «Dabei klapperten wir Plätze ab, an denen Kilian gesichtet wurde.» Die Ziege könne so durch ihren Geruch und ihre Ausscheidungen eine «Spur legen» und den Bock womöglich zur Rückkehr animieren. Doch da das zweijährige Tier durch das schöne Wetter genug zu fressen hatte, verweilte es weiter in Waldesnähe. «Wir hatten schon eine Lebendfalle bestellt, um ihn einfangen zu können. Plan war, ihn oben anzufüttern, und dann die Falle aufzustellen», so die 54-Jährige.

Kilian schloss sich Schafherde an

Doch dann die glückliche Wendung: 16 Tage später bekam Aliesch einen Anruf, dass sich der Bock bei einem älteren Schäfer und dessen Herde aufhält. «Vor Ort habe ich dann erfahren, dass Kilian sich seit einigen Tagen schon bei der Herde aufhält.» Zuerst sei der Bock zwar nur über der Nacht geblieben, doch schon nach einigen Tagen fühlte er sich mit der Herde wohl, sagt Schäfer Werner Geering. «Drei Tage lang habe ich ihn immer aus der Hand heraus gefüttert, bis er mir traute und ich ihn anbinden konnte», so Geering.

Doch erst eine Passantin konnte aufklären, dass es sich bei dem neuen Herdenmitglied um den entlaufenen Kilian handelt: «Ich benutze kein Social Media und wusste deshalb gar nicht, dass der Bock abgängig ist», sagt der 70-Jährige.

Aliesch ist überglücklich, dass sie ihren Kilian wohlbehalten abholen konnte: «Ich bin von der Solidarität und Mithilfe überwältigt.»



(juu)