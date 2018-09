Mädchen fällt vom Balkon aus 6 Metern Höhe

Das neunjährige Mädchen stürzte am frühen Donnerstagabend aus noch ungeklärten Gründen vom Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses rund sechs Meter in die Tiefe auf den geteerten Vorplatz. Es erlitt dabei schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitagnachmittag mitteilte.

Die Rettung Chur betreute das Mädchen notfallmedizinisch und brachte es ins Kantonsspital Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Ursache des Unfalls.

(20 Minuten)