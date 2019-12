Männliche Leiche in Abfallsack gefunden

Ein Fussgänger entdeckte am Sonntag eine Leiche am Waldrand in Kirchberg SG – eingepackt in einem Abfallsack. Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten den Fund einer männlichen Leiche. Zuerst hatte «Blick» den Fund gemeldet. Ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, kann die Polizei noch nicht sagen.



Bereits Anfang Dezember wurde eine Leiche im Wald bei Kirchberg entdeckt. Damals handelte es sich um einen 64-Jährigen, der von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt war. Wie die Kapo damals mitteilte, war der Mann ohne Einwirkung von Dritten ums Leben gekommen.

(dmo)