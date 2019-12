Plastiksack mit der Leiche lag mitten auf einer Wiese

Am Sonntagnachmittag entdeckte ein Spaziergänger in Kirchberg SG einen Plastiksack auf einer Wiese, der ihm nicht geheuer vorkam. Er informierte die Polizei, welche später vor Ort die Leiche eines Mannes im Sack entdeckte.



Die Fundstelle liegt direkt unterhalb der Rupperswilerstrasse, die an dieser Stelle durch die Lichtung eines Waldstückes führt. Der Plastiksack mit der Leiche des Mannes wurde am Wiesenbord nur wenige Meter unterhalb der Strasse in der Mitte der Wiese gefunden, also für jedermann gut sichtbar. Weiter unten folgen Bäume. Wer den Leichnam hätte besser verstecken wollen, hätte wohl die Möglichkeit gehabt.

Es macht vor Ort den Eindruck, als ob die Beseitigung des toten Mannes rasch vor sich gehen musste. Man kann sich vorstellen, wie jemand mit dem Auto zum Wiesenbord fährt, den Sack auslädt und diesen den Hang runterrollen lässt und sich dann zügig aus dem Staub macht. Das alles ist reine Spekulation. Laut der Kantonspolizei St. Gallen ist es eine mögliche These, dass jemand in Panik und unter Zeitdruck gehandelt hat. Doch klare Erkenntnisse dazu gebe es nicht.



Im Video siehst du den Fundort der Leiche. Video: jeb

Fährt man mit dem Auto zwei Kurven weiter, stehen die ersten Häuser. Ein Anwohner der dort wohnt, sagte am Montagmorgen zu 20 Minuten, er hätte vom Vorfall nichts mitbekommen. «Ich dachte, dass eine Leiche quasi vor der eigenen Haustüre gefunden wird, passiert nur im Krimi», so der Anwohner.

Todesursache noch nicht bekannt

Ob es sich um ein Gewaltverbrechen, einen Unfall oder einen natürlichen Todesfall handelt, kann die Polizei noch nicht sagen. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Todesursache und zur Identität des Unbekannten. Der Mann habe keine Identitätskarte oder Ähnliches auf sich getragen, weshalb die Person bis am Montagabend noch nicht identifiziert werden konnte.

Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, Beobachtungen, die in der Zeit vor Sonntag 15 Uhr im Bereich der Rupperswilerstrasse in Kirchberg SG gemacht wurden, zu melden. Bislang seien einige Hinweise eingegangen. Diese werden laut Polizei nun ausgewertet.



Kapo-Mediensprecher Bertrand Hug über den Leichenfund in Kirchberg SG. Video: BRK-News

(jeb)