Magische Stimmung auf Engadiner Seen

Zahlreiche Engadiner Seen sind aktuell von sogenanntem Schwarzeis bedeckt. Das tiefe Wasser der Seen lässt das Eis schwarz wirken. Doch das Eis ist tückisch. Mehrere Personen sind am Wochenende im Eis eingebrochen. Die Polizei rät, sich nur auf den freigegebenen und markierten Flächen zu bewegen. Denn die Eisdecke ist noch nicht überall dick genug, um Menschen zu tragen.

(gab/sda)