Insassen klettern nach Unfall zurück auf Strasse

Der 18-jährige Junglenker fuhr mit dem Auto in Begleitung von drei Kollegen von der Alp Mora talwärts in Richtung Trin GR. Dabei prallte er ausgangs einer Linkskurve gegen einen Stein. In der Folge geriet das Geländefahrzeug über den rechten Strassenrand hinaus und stürzte rund 30 Meter den Abhang hinunter. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach.

Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, konnten alle vier Insassen das Fahrzeug selbständig mit leichten Verletzungen verlassen und zurück auf die Strasse klettern. Zwei Personen wurden zur Kontrolle mit einer Ambulanz ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

(juu)