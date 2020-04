20-Jähriger aus BMW geschleudert

Kurz nach Mitternacht ist es am Mittwoch in Zuckenriet SG zu einem Selbstunfall gekommen: Ein Autofahrer (20) war gerade unterwegs auf der Hauptstrasse in Richtung Zuzwil, als sein Auto aus noch unbekannten Gründen rechts von der Strasse abkam.

Das Auto prallte in einen Markierungspfahl und überquerte die Fahrbahn und einen Geh- und Radweg. Danachd prallte das Auto gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach.

Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Ein vorbeifahrender Autolenker bemerkte den Unfall und alarmierte die Rettungskräfte. Diese fanden den Schwerverletzten neben dem Auto. Nach der Erstversorgung wurde er ins Spital gebracht. die Kapo St.Gallen untersucht den Unfallhergang.

(gwa)