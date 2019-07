Hand in Kreissäge geraten und schwer verletzt

Am Freitagvormittag gegen 9.45 Uhr wollte ein 36-jähriger Mann bei einer Baustelle in Lantsch/Lenz GR mit einer Tischkreissäge ein Stück Holz zersägen. Aus unbekannten Gründen geriet der Arbeiter dabei mit der linken Hand in das Sägeblatt. Die Hand wurde derart stark verletzt, dass der Mann nach der medizinischen Versorgung vor Ort von der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden musste, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann mehrere Finger verlieren wird. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den genauen Unfallhergang.

(maw)