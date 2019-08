Mann (42) tot in Eisgrotte gefunden

Der 42-jährige Ungar war Mitte Februar 2019 mit einem Gleitschirm vom Corvatsch in die Val Roseg geflogen. Dies mit der Absicht, dort in einer Eisgrotte zu übernachten. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilt, wurde der Mann am Tag nach dem Flug als vermisst gemeldet.

Bei einem Suchflug der Rega konnte festgestellt werden, dass durch einen Eisabbruch der Gletscherzunge des Vadret da Roseg eine Lawine ausgelöst worden war und diese die Eisgrotte verschüttet hatte. Alpinpolizisten der Kantonspolizei Graubünden nahmen an der vermuteten Unglücksstelle laufend Beurteilungen vor, ob eine Suche des dort Vermissten möglich sei. Bei einer neuerlichen Suchaktion konnte der Vermisste am Montag gemeinsam mit drei Rettern der SAC Sektion Bernina und der Rega tot geborgen werden.

(juu)