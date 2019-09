Mann bedroht Angestellte und raubt Bank aus

Kurz vor 12 Uhr am Freitag betrat ein Mann in Bischofszell TG die Bankfiliale an der Bahnhofstrasse. Gemäss Kantonspolizei Thurgau bedrohte er die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute in noch unbekannter Höhe verliess der Täter das Gebäude und flüchtete in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau verlief bisher ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Tatort.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Täter wird als circa 1.80 Meter gross beschrieben. Er trug eine graue Jacke mit Kapuze und dunkle Hosen. Vermummt war er mit einem schwarzen Tuch, zudem trug er einen dunklen Rucksack bei sich. Kurz nach 11 Uhr hatte sich die vermutlich gleiche Person vor der Thurgauer-Kantonbank-Filiale in Erlen aufgehalten, die Schalterhalle aber nicht betreten. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 zu melden.





(del)